Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei zijn de meeste stadsdiensten en het Sociaal Huis gesloten omwille van Hemelvaart. Toerisme Geel is op donderdag open van 10u. tot 14u. Op vrijdag, zaterdag en zondag gelden de gewone openingsuren. Het zwembad is donderdag open van 10u. tot 17u. en je kan ’s morgens en ’s middags baantjes trekken. Op vrijdag is het zwembad open van 14u. tot 21u. en je kan ’s morgens, ’s middags en ’s avonds baantjes trekken. Op zaterdag en zondag gelden de gewone openingsuren. De bibliotheek is op donderdag gesloten. Op vrijdag en zaterdag gelden de gewone openingsuren. Cultuurcentrum de Werft is op donderdag, vrijdag en zaterdag gesloten. Het Gasthuismuseum is op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag open van 13u30 tot 17u.