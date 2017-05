Een Gelenaar van 33 verscheen dinsdag voor de raadkamer in Turnhout. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij kreeg het zaterdag in een wonin in Geel het aan de stok met zijn partner. Hij dreigde ermee om haar te doden. Volgens het parket liep de vrouw bij de schermutseling lichte verwondingen op. De raadkamer besliste de man onder voorwaarden vrij te laten. Hij mag geen contact meer hebben met zijn partner en hun twee kinderen. Hij moet bovendien zijn intrek nemen bij zijn moeder. Het parket beslist pas woensdag of het in beroep gaat. Tot zolang blijft de verdachte in de cel.