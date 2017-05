Een man van 59 uit Geel is voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt en kreeg een voorwaardelijke celstraf tot twee jaar voor de aanranding van twee tienermeisjes. De man had negen jaar lang een relatie met de moeder van de kinderen. De vader van de meisjes diende in maart 2014 een klacht in bij de politie, omdat de Gelenaar tussen juni 2012 en februari 2014 de meisjes van 14 en 16 jaar zou betast hebben. De feiten speelden zich af in Balen. Tijdens een audiovisueel verhoor bevestigden de tieners het vermeende misbruik. Eén van hen beweerde ook dat ze verkracht was geweest. Maar die verklaring was volgens een deskundige ongeloofwaardig. Volgens de rechter waren de overige verklaringen erg geloofwaardig en stemden overeen met wat de slachtoffers aan hun vader vertelden en ook met de inhoud van de brief die ze schreven. De beklaagde mag geen contact hebben met de slachtoffers en hun ouders. Hij moet in behandeling voor zijn alcoholprobleem en zich laten begeleiden in een gespecialiseerd centrum voor zijn seksuele problemen. Hij mag ook geen activiteiten organiseren die gericht zijn op minderjarigen of er aan deelnemen. Verder moet hij werken en een vast adres nemen.