Gelenaar Jef Beerten is genomineerd voor de prestigieuze New Scientist award als meest beloftevolle wetenschapper uit Vlaanderen en Nederland. Hij doet onderzoek naar een 'supergrid', een soort van elektrische snelweg om grote hoeveelheden hernieuwbare energie over de landsgrenzen te transporteren. In Europa produceren we steeds meer duurzame energie. Hierdoor verandert ons elektriciteitsnet in een razend tempo. Het huidige systeem is niet geschikt voor het transport van steeds grotere hoeveelheden energie van natuurlijke bronnen over landsgrenzen heen. Op dit moment verdiept Jef zich in het huidige elektriciteitsnet. Hij onderzoekt hoe modellen van het bestaande net kunnen verbeterd worden, zodat men problemen beter in kaart kunnen gebracht worden en kunnen oplossen. Je kan hier op Jef stemmen. Op 22 juni wordt de winnaar bekendgemaakt.