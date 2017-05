Ben Van Looveren wordt de lijsttrekker van CD&V Geel. Dat besliste het partijbestuur van CD&V Geel unaniem. Op de tweede plaats staat Griet Smaers. Daarmee zetten de Christendemocraten in Geel tegelijk in op verjonging en op ervaring. Ben Van Looveren is 32 en is sinds vorig jaar eerste schepen in Geel. Op die korte tijd blijkt dat hij over alle capaciteiten beschikt om de eerste plaats in te nemen voor CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar, aldus de partij. Griet Smaers is 39 en is naast schepen van sociale zaken en OCMW voorzitter ook federaal parlementslid en ondervoorzitter van CD&V nationaal. De Christendemocraten in Geel willen met deze beslissing duidelijk aangeven dat zij over sterke figuren beschikt om Geel te besturen en bovenlokaal de Geelse belangen te verdedigen. Ben Van Looveren wil zich voor 100% smijten voor de Geelse politiek, terwijl Griet Smaers de belangenverdedigster gaat zijn op hoger politiek niveau met het oog op de Vlaamse en Federale parlementsverkiezingen over twee jaar.