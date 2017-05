Woensdag kan je van 18u tot 22u proeven van de streekdelicatessen of een ambachtsman/vrouw aan het werk zien op de eerste streekproducten- en ambachtenmarkt van dit jaar. Momenteel zijn al 31 standhouders ingeschreven die hun lekkers of hun al dan niet oude ambachten voorstellen. De Geelse streekproducten zijn aanwezig, maar ook omliggende gemeenten komen hun streekeigenproducten tonen. Geelse landbouwers tonen hun groenten en fruit, al dan niet biologisch geteeld, of verse melkproducten. Verscheidene Geelse imkers laten hun honing, koninginnenbrij en andere afgeleide honingproducten proeven. Daarnaast stellen enkele mensen hun ambacht tentoon gaande van een houtdraaier tot vervaardigers van sierjuwelen, glaskunst, breigaren en mandenvlechters. De Flierefluiters uit Zammel brengen je in feeststemming met ambiancemuziek.