Een nieuwe containerterminal werd in gebruik genomen bij BP in Geel. Terminaloperator BCTN zorgt ervoor dat jaarlijks 20.000 containers van het chemisch bedrijf over het Albertkanaal vertrekken. De nieuwe terminal is 2,6 hectare groot en wordt ook een open acces terminal. Dat benadrukt de operator. Door de 20.000 containers ter plaatse te behandelen voor BP spaart men op jaarbasis 400.000 vrachtwagenkilometers uit, omdat ze anders in de terminal in Meerhout moeten geraken, zo'n 10 km verderop. Nu komt er capaciteit vrij in Meerhout, dat weer groeimogelijkheden biedt voor de terminaloperator zijn klanten in Meerhout, waaronder Nike.