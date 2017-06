Met zowat 150 deelnemers voltrok zich woensdagavond de actie 'Go met de Gele v(e)lo!' van de Fietsersbond Geel. Luid rinkelend legden de tweewielers een parcours af door de stad, waarbij belangrijke locaties als de Werft, de Markt, het ziekenhuis en het station werden aangedaan.

Met die route wil de belangenvereniging de stad aansporen in het aanstaande mobiliteitsplan te kiezen voor het 'STOP'-principe, dat aandacht schenkt aan de volgorde- Stappen / Trappen /Openbaar Vervoer / Privévervoer. Dat wil zeggen dat voetgangers en fietsers de belangrijkste plaatsen krijgen op de weg binnen het centrum. Zij moeten voldoende ruimte, comfort en veiligheid krijgen. Volgens de Fietsersbond voelen fietsers zich nu nog letterlijk en figuurlijk weggedrukt worden door het andere verkeer in de centrumstraten.

De Fietsersbond Geel vraagt nadrukkelijk een vlotte, maar veilige verbinding tussen belangrijke plaatsen in het centrum, zonder dat de fietsers naar de trage wegen worden verbannen. Ook moet er een betere bereikbaarheid vanuit de buitendorpen naar het centrum van Geel komen, door knelpunten en ontbrekende schakels in het functionele fietsnetwerk weg te werken. Een derde eis is een duidelijk fietsparkeerplan, met meer veilige fietsenstallingen op cruciale plaatsen.