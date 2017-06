De eerste streekproducten- en ambachtenmarkt van het nieuwe seizoen in Geel kende woensdagavond meteen een fraaie opkomst. Dankzij de aangename lenteavond beleefden de bezoekers een prettige kennismaking met de producten van eigen bodem. Die blijken telkens weer erg verscheiden te zijn: van de lokale hoeveproducten als groentes, vlees of zuivel, over Geelse koffie, zoetigheden en bieren, tot houtsnijwerk.

Toerisme Geel en Geel Centrum lanceerden de streekproducten- en ambachtenmarkt in 2016 voor het eerst op de laatste woensdagavond van elke maand. De drie vooropgestelde edities kregen er meteen twee maanden extra bij. Ook dit tweede werkjaar lijkt de avondmarkt zich tot een geliefd ontmoetingsmoment voor de Gelenaars te ontpoppen.