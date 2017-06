De Vlaamse overheid startte de procedure op omĀ de vorstschade in de tweede helft van april te erkennen als landbouwramp. Vanuit het rampenfonds wordt aan de gemeenten gevraagd om een inschatting te maken van de geleden schade. Voor boer en tuinders is het belangrijk dat er een proces-verbaal wordt opgesteld door de schattingscommissie. Daarmee kunnen fiscale verliezen ingebracht worden in de belastingaangifte. Boeren en tuinders kunnen een beroep doen op een tegemoetkoming van het Rampenfonds wanneer de weersomstandigheden daadwerkelijk worden erkend als ramp. Wie een proces-verbaal wil laten opstellen, moet dat aanvragen in het stadhuis bij de dienst lokale economie.