Deze maand houdt de lokale politie snelheidscontroles op de Larumsebrugweg en op de Tessenderloseweg in Geel, in de zone 30 in de schoolomgevingen en op de Tessenderloseweg in Laakdal en op de Kiezel en de Molsebaan in Meerhout. Ook op andere plaatsen in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout kunnen er ook snelheidscontroles gehouden worden.