Op parking Havermarkt in het centrum van Geel kan je voortaan terecht om een gratis buggy te huren. Dat die buggy's op elke dag en elk tijdstip beschikbaar zijn, is een unicum in Vlaanderen. Tot eind augustus loopt een proefperiode samen met buggybooker, die de buggy's levert. Het Geelse project is uniek tegenover de andere projecten die buggybooker in andere steden heeft lopen. In alle andere steden moet de buggy aangevraagd worden bij de stadsdienst tijdens de openingsuren, maar in Geel niet. Je kan altijd terecht voor een gratis buggy. Er wordt namelijk samengewerkt met de opbergboxen van Gridbox.Dat zijn metalen containers met een elektrisch aangedreven rolluik die normaal voor de opberging van fietsen worden gebruikt. Het project richt zich vooral op ouders die het centrum van de stad willen bezoeken met het openbaar vervoer of met de fiets. Een buggy aanvragen kan met je gsm. Een beveiligingscamera in de opbergbox houdt een oogje in het zeil.