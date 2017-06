De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout zoekt momenteel nog verkeersvrijwilligers. Zij begeleiden mee schoolkinderen op uitstap en houden ondermeer toezicht in schoolomgevingen. De politie nodigt je uit voor een gesprek, vooraleer je ingezet wordt als verkeersvrijwilliger. Daarna krijg je een korte opleiding over de belangrijkste bepalingen voor voetgangers en fietsers in de verkeerswetgeving. Daarna komt de groep minstens één keer per jaar samen om ervaringen uit te wisselen en je kennis op peil te houden. Je kan je kandidaat stellen nog tot en met 30 juni.

Je kan je kandidaat stellen door ten laatste op 30 juni je naam en voornaam, adres, telefoon en mailadres door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Je kan ons deze gegevens ook telefonisch op het nummer 014 57 47 33 of per post op onderstaand adres bezorgen.