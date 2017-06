De line up voor de 39ste editie van reggae Geel is compleet. Blikvanger is Tessanne Chin, de Jamaicaanse won vier jaar geleden in de Verenigde Staten de zangwedstrijd The Voice en mocht al optreden in het Witte Huis bij voormalig president Barack Obama. Black Uhuru treedt op het podium aan in zijn meest originele formatie met frontmannen Duckie Simpson en Michael Rose. En Maxi Priest komt ook naar Geel. Reggae Geel vindt plaats op de eerste vrijdag en zaterdag van augustus.