Het zwembad is op zondag 4 juni gesloten vanwege Pinksteren. Op Pinkstermaandag kan je zwemmen van 10u tot 17u. Van 6u30 tot 8u30 en van 12u tot 13u kan je banen trekken. Op 5 juni zijn de stadsdiensten en het Sociaal huis gesloten. Het Gasthuismuseum is met Pinksteren open van 13u30u tot 17u, op maandag is het gesloten.