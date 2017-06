Voor de tiende maal wordt Open Kerkendag georganiseerd en in twee Geelse kerken wordt een speciaal programma aangeboden op zondag 4 juni.

In de St-Lambertuskerk is er van 10u tot 16u een gids aanwezig. De gids verteld tijdens de doorlopende gratis rondleidingen over de kleine en grote geheimen van het gebouw, over het Bremser orgel en over de toren. Om 16u wordt een orgelconcert gebracht met Zuid-Nederlandse orgelmuziek uit de 17de eeuw door Luk Bastiaens.

In de St-Dimpnakerk zijn gidsen aanwezig van 13u tot 17u. Om het uur worden gratis rondleidingen aangeboden. Wat staat er letterlijk in de spotlights : het custoskamertje, waarin niet alleen verteld wordt over de rol van de custos, maar ook over de Tweede Wereldoorlog, het ciborium en het Apostelretabel.

Voor de beide kerken geldt dat inschrijven bij de dienst toerisme aangeraden is, maar je kan je ook ter plekke aanbieden op 04 juni.

In de andere kerken in Geel kan je tijdens hun reguliere openingsuren terecht.