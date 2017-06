Onafhankelijk gemeenteraadslid Tom Vervoort interpelleert dinsdag op de gemeenteraad over de vrijwillige fusie van gemeenten. Hij zou graag het standpunt willen weten van het Geelse stadsbestuur hierover. Vervoort wil ook weten of er gesprekken waren met andere gemeentebesturen en of er vragen zijn gekomen van andere gemeenten voor een fusie. Nog tot eind dit jaar krijgen de Vlaamse gemeenten de kans om vrijwillig samen te smelten zodat ze na de gemeenteraadsverkiezingen op 1 januari 2019 als fusiegemeente van start kunnen gaan. De Vlaamse regering geeft tot 500 euro per inwoner een kwijtschelding van de schulden met een maximum van 20 miljoen euro per fusie. De Vlaamse regering heeft in totaal 200 miljoen euro vrijgemaakt voor die vrijwillige fusies. Volgens Tom Vervoort is er dus nog volop geld om meer fusiedossiers te financieren dan de enkele die nu in de pijplijn zitten.