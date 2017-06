De ontwerpplannen voor de fietsostrades tussen Balen en Herentals over Mol en Geel zijn klaar. Op donderdag 8 juni stelt de provincie de ontwerpplannen voor in het stadhuis.De info tentoonstelling is doorlopend open van vier in de namiddag tot negen 's avonds. De fietsostrade loopt langs de spoorweg van Herentals over Olen, Geel, Mol en Balen. Met een totale afstand van 26 kilometer fiets je zo dwars door de Kempen van West naar Oost of omgekeerd. De fietsostrades vormen de ruggengraat van het provinciale netwerk dat is uitgetekend voor het gebruik van de fiets in woon- werk, woon- school en woon- winkelverkeer. Ze brengen de fietser, zowel over korte als lange afstanden, zo snel mogelijk naar zijn bestemming. De andere routes van het netwerk zorgen dan weer voor vlotte aansluitingen naar lokale bestemmingen zoals bedrijvencentra, scholen en stadscentra. Kun je de info tentoonstelling niet bezoeken op 8 juni dan kan je nog altijd hier een kijkje nemen of op de facebookpagina van Antwerpen Fietsprovincie voor een overzicht van de info tentoonstellingen in de buurgemeenten.