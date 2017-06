In de loop van de komende maanden worden de bomen gerooid in de Dr. Van de Perrestraat, als je het centrum van Geel binnenrijdt in Holven. Dat zegt Benny Eyckmans, fractieleider van N-VA in de gemeenteraad. De bomen zijn ziek. Jaren geleden werden de bomen aangeplant om een groene poort te vormen als men het centrum binnenrijdt vanuit Ten Aard. Er worden nieuwe bomen gepland in het najaar.