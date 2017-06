Op de E313 richting Hasselt is ter hoogte van Laakdal een tankwagen gekanteld en beginnen roken. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11u. Tot de hulpdiensten weten welk product de ADR tankwagen vervoerde en of er gevaar is voor de omgeving, is de snelweg in beide richtingen afgesloten. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd en aan automobilisten wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en het ventilatiesysteem in de wagen uit te zetten. Het verkeer richting Hasselt moet de E313 verlaten in Geel-Oost en vervolgens calamiteitenroute F volgen tot de oprit Ham. Richting Antwerpen geldt calamiteitenroute G.  De politie en de brandweer vragen de mensen die ten noorden van de snelweg wonen om ramen en deuren te sluiten.