Op de E313 is de tankwagen rechtgetakeld en dat nam heel wat tijd in beslag. Een tankwagen is ter plaatse om de waterstofperoxide over te pompen. De perimeter is ingeperkt tot 100 meter. De hinder gaat nog enkele uren duren. Verwacht wordt dat de rijweg pas na 20u opnieuw kan vrijgegeven worden. Ook op de alternatieve wegen verloopt het verkeer erg moeizaam. Volgens het agentschap wegen en verkeer is het wegdek op eerste zicht niet beschadigd. De komende dagen zal AWV het wegdek verder controleren en indien nodig herstellen. De tankwagen kantelde tussen de afrit Geel-Oost en Ham op de E313 in de richting van Hasselt. Het ongeval gebeurde rond half elf dinsdagochtend. De oorzaak is nog niet bekend.

