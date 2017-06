Er is geen spraken van een nakende gemeentefusie van Geel met een of meerdere van haar buurgemeentes. Dat antwoord kreeg onafhankelijk raadslid Tom Vervoort dinsdagavond te horen van burgemeester Vera Celis (N-VA). Vervoort verwees daarbij naar de financiële impulsen die de hogere overheid geeft aan gemeentebesturen die een vrijwillige gemeentefusie aangaan.

"Die vrijwillige fusie is vooral bedoeld voor kleinere gemeentes, om zo tot een inwonersaantal van meer dan 20.000 inwoners te komen", zei Celis. "Geel zit met haar 40.000 inwoners ver boven dat cijfer. Er is in ieder geval geen enkele vraag of signaal van een van de buurgemeentes gekomen om een fusie te bespreken. Ook vanuit Geel hebben we niet de intentie om zelf gesprekken in die zin op te starten. Mocht er een vraag komen, willen we daar niettemin wel heel graag over praten."

De burgemeester wees er op dat er nu al verschillende succesvolle samenwerkingsverbanden zijn tussen verschillende buurgemeentes. "Denk maar aan de politiezone of de hulpverleningszone Kempen. Maar dat is natuurlijk nog iets anders dan een sanengaan van gemeentes. Bovendien mag je je niet verkijken op de financiële tegemoetkoming die de overheid vooropstelt. Met een fusie gaan ook heel wat kosten gepaard."