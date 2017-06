Afgelopen pinksterweekeinde zakten Schepenen Nadine Laeremans en Griet Smaers samen met een Geels pleeggezin af naar het Zuid Franse Cadillac. Daar vond een congres plaats ter ere van het 400 jairg bestaan van het psychiatrisch zorgcentrum Cadillac. Er verblijven daar 600 patiƫnten en daarnaast worden er nog honderden ambulant behandeld. Het gezelschap uit Geel werd niet zonder reden uitgenodigd. Ze kwamen er spreken over de eeuwenoude Geelse gezinsverpleging, het OPZ en het cultureel en erfgoedbeleid van Geel. Op het congres werd snel duidelijk dat de Geelse delegatie de meest beklijvende en pakkende tussenkomst had gedaan. De Gelenaars kregen veel positieve reacties van andere deelnemers aan het congres. Het psychiatrisch centrum in Cadillac gaat haar beweging naar meer openheid en inclusie een versnelling hoger proberen te schakelen en gaat werk maken van een ruimere gezinsopvang.