De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen heeft het beroep van de actiegroep van buurtbewoners tegen de stedenbouwkundige vergunning voor het Astor-zorgproject verworpen. Daarmee is de vergunning die de stad eind vorig jaar had afgeleverd ook bevestigd. In principe kan Astor nu met de bouw van de campus beginnen, al is er nog wel een procedure bij de raad voor vergunningsbetwistingen mogelijk.

Astor heeft nu een vergunning op zak voor een project met 164 wooneenheden -verspreid over zorgflats, groepswoningen en grondgebonden woningen in de omgeving van Groenhuis en Klein Veldekensstraat. De erg gecontesteerde blikvanger daarin is de toren van 11 verdiepingen. Ook MPI Oosterlo heeft zo een vergunning voor de bouw van een complex met dertig woongelegenheden voor oudere volwassenen met een beperking.

De procedure heeft een hele tijd in beslag genomen, waarbij Astor twee verschillende bouwaanvragen heeft ingediend en er liefst drie openbare onderzoeken zijn georganiseerd. Dat laatste vond pas enkele weken geleden nog plaats, nadat de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar eind maart tijdens de lopende beroepsprocedure had geoordeeld dat er enkele vormfouten rechtgezet moesten worden. Waar er tijdens de eerste twee openbare onderzoeken nog duizenden bezwaarschriften werden ingediend, was tijdens het laatste nog een veertigtal.