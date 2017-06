Een Gelenaar van 47 staat onder elektronisch toezicht. Dat bevestigde de raadkamer in Turnhout. Hij wordt verdacht van een mislukte inbraakpoging in het biologisch station aan de Mosselgoren, in de buurt van het natuurgebied. Hij probeerde met inbrekersmateriaal in de nacht van 4 op 5 juni de toegangspoort te forceren. Toen hij werd betrapt, vluchtte hij weg op een motorfiets. De politie kon hem onderscheppen. De verdachte is geen onbekende voor het gerecht. Hij zat eerder al in de cel voor drugsfeiten en het kraken van automaten van carwashes. Hij moet zijn voorarrest uitzitten met een enkelband.