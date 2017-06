De 23ste plantjesverkoop van Kom op tegen Kanker vindt in het derde weekeinde van september plaats. Om de verkoop in de hele stad te organiseren is het stadsbestuur op zoek naar coördinatoren in Elsum, Holven, Oosterlo, St-Amands en Ten Aard. De coördinator zorgt voor vrijwilligers om het bestelde aantal azalea’s te verkopen. In juni geeft elke coördinator door hoeveel plantjes verkocht gaan worden. Elke vrijwilliger die meedoet en plantjes verkoopt krijgt een verrassing van het stadsbestuur. Wil je meewerken aan het weekeinde van de plantjesverkoop, dan kan je contact opnemen met deskundige gezondheid Ria Hermans per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .