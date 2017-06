De werken aan de N13 starten na het bouwverlof. Ze worden opnieuw uitgesteld. Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden al in januari starten, maar worden telkenmale uitgesteld. Ook midden juni starten de werken niet. De administratieve procedure, die telkens voor het uitstel zorgt, is nog altijd niet afgerond, omdat intussen weer enkele bijkomende verantwoordingen van de Vlaamse overheid werden gevraagd. De aanbestedingsprocedure moet wel nog voor de bouwvakantie afgerond geraken. Na het bouwverlof zouden de bomen gerooid langs de gewestweg tussen Olen en Geel. De volgende twee jaar krijgt de N13 die van Geel via Olen naar Herentals loopt de volgende twee jaar een grondige opknapbeurt. Het wegdek wordt aangepakt, er worden nieuwe rioleringen en waterleidingen aangelegd en de fietspaden tussen Geel en Herentals worden vernieuwd.