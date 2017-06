Op de Rijn werd ingebroken in een woning. De daders kwamen binnen langs de achterdeur. De bewoner ontdekte maandagochtend de inbraak. Ze doorzochten de woning. Op het eerste zicht namen ze niets mee. De bewoner was een weekend niet thuis geweest. Het is onduidelijk wanneer de inbrekers precies langskwamen.



Inbrekers sloegen toe in de nacht van zondag op maandag in de berging van een appartemenstgebouw aan Rozendaal. De dieven pakten spullen mee uit enkele fietstassen van fietsen.