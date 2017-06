In de Gentse Vooruit werden de Ultimas uitgereikt, dat is de nieuwe naam voor de Vlaamse cultuurprijzen. De Geelse gezinsverpleging, dat psychisch kwetsbare mensen bij gezinnen laat verblijven, viel in de prijzen en kreeg de ultima van Immaterieel Erfgoed. Volgens de jury is het een prachtig voorbeeld van hoe immaterieel cultureel erfgoed al eeuwenlang een gemeenschap aanzet om zorg te dragen voor psychisch kwetsbare mensen. Het OPZ staat in voor de praktische organisatie van de gezinsverpleging en beheert sinds 1850 en toont met zijn cultureel erfgoedwerking aan hoe uit een eeuwenoude Geelse traditie een hedendaagse aanpak een hedendaagse aanpak geëvolueerd is voor psychiatrische zorgverlening, meer bepaald in de beschermende en zorgende omgeving van een gezin.