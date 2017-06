Jan Tormans neemt het voorzitterschap van ASV Geel over van Fons Backx. Hij doet dit tijdelijk om de onderhandelingen met nieuwe financiële partners te voeren. Nog niet zo lang geleden bevestigde Tormans Group haar steun aan de club. De Algemene Vergadering van de vzw ASV Geel besliste met absolute meerderheid om de initiatieven van Jan Tormans alle kansen te geven. De club is er van overtuigd dat met het voorzitterschap van Jan Tormans de lokale verankering met Geel en de Kempen blijft bestaan. ASV Geel staat nu voor grote uitdagingen. De club wil de aansluiting met het profvoetbal behouden, haar jeugdwerking verder uitbouwen en financieel stabiel worden. Om deze doelstellingen waar te kunnen maken, zijn schaalvergroting en samenwerking met internationale partners, naast lokale partners een noodzaak geworden. De club betreurt dat Fons Backx zich niet kon vinden in deze noodzakelijke stappen, maar bedankt hem voor zijn jarenlange inzet en inspanningen als voorzitter van ASV Geel.