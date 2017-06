Een voorbijganger merkte donderdagnamiddag een auto op in de Nieuwstraat van Geel met achteraan in de kofferbak een hondenbench. Het voertuig was geparkeerd in volle zon. Bij nader kijken bleek er een hond aanwezig te zijn in het voertuig. Deze had door oververhitting reeds het bewustzijn verloren. De politie werd gebeld, en het achterraam van het voertuig werd ingeslagen. Men probeerde het dier af te koelen en een dierenarts kwam ter plaatse, die het dier in kritieke toestand overbracht naar zijn praktijk.