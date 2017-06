Het sociaal project ArmenTeKort start vanuit Geel voor de Zuiderkempen. Het project geeft mensen in kansarmoede een uitweg om het heft in eigen handen te nemen door ze koppelen aan een budy. Het project koppelt een kanszoekende aan een kansbiedende op basis van gemeenschappelijke interesses. Het allerbelangrijkste is dat de twee personen zich bij elkaar op hun gemak voelen. Het is de bedoeling dat het buddykoppel ongeveer elke week met elkaar op stap gaat. Wat ze doen of wanneer ze dat doen, wordt geheel aan hen overgelaten. ArmenTeKort zoekt momenteel volop naar Kempenaren die zich willen inzetten als buddy. Zij moeten eerst wel een opleiding volgen, dat kan meestal online, maar op enkele zaterdagen moeten ze ook workshops volgen.