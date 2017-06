De hond, die donderdagnamiddag gevonden werd in een bench in de koffer van een wagen, overleed in de nacht van donderdag op vrijdag bij de dierenartspraktijk waar hij werd binnengebracht. Een voorbijganger zag een in de Nieuwstraat de Mechelse herder in een geparkeerde wagen liggen. Achteraan in de koffer in een bench in volle zon. De hond bleek bewusteloos te zijn. Men probeerde nog het dier af te koelen en de dierenarts die ter plaatse kwam, nam het dier naar zijn praktijk.