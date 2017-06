De investeerdersgroep Leunen Invest gaat de nieuwe tribune in het Leunenstadion helemaal afwerken. Dankzij een nieuwe kapitaalsinjectie van 450.000 euro. Op de nieuwe zittribune komen er in totaal 1020 zitplaatsen buiten, waarvan 224 businessseats. Ook komen er nog 104 seats binnen. Dan zou het Leunenstadion een capaciteit krijgen van 14.000 plaatsen in totaal. Eerder van de week raakte bekend dat Jan Tormans voorzitter ad interim wordt om de onderhandelingen met nieuwe financiƫle partners te voeren. Fons Backx gaf deze week zijn ontslag als voorzitter van ASV Geel