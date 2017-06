Zaterdagmiddag werd Sathi, de 10 maanden oude Mechelse herdershond, gecremeerd in Kuaga Huisdierencrematorium in Lommel. Het was vzw Geels hart voor dieren die de uitvaart regelde. Sathi werd donderdagnamiddag gevonden in een bench in de koffer van een geparkeerde auto in de Nieuwstraat in volle zon. De Mechelse herder zat twee uur opgesloten in de wagen en werd in comateuze toestand overgebracht naar de dierenartspraktijk. De hond overleed daar in de nacht van donderdag op vrijdag.

Meermaals worden mensen gewaarschuwd om geen dieren en kleine kinderen achter te laten in een afgesloten auto in de zomer die in de zon staat. In de wagen kan de temperatuur al snel oplopen tot 60° en meer. De politie maakte een proces verbaal op tegen de eigenaar van de hond. De kans is groot dat hij voor de rechbank moet verschijnen.