Voor natuurgebied De Mosselgoren geldt code oranje. Deze is ook van kracht voor andere natuurgebieden in onze streek. Dit is het op één na hoogste code. Je mag absoluut geen vuur maken, sigarettenpeuken op de grond gooien of roken en kinderen mogen niet zonder begeleiding in het natuurgebied. De brandweer is extra waakzaam en de politie treedt streng op tegen iedereen die het verbod overtreedt.