Het stadsbestuur van Geel waarschuwt dierenliefhebbers voor een mogelijke gifstrooier in de regio. De extra waakzaamheid komt er naar aanleiding van berichten over een gifstrooier in Lichtaart. Op de hondenweide werden gehaktballen met slakkenvergif teruggevonden.

Daarom krijgen de Geelse gemeenschapswachten de volgende dagen de opdracht om een extra oogje in het zeil te houden ter hoogte van de hondenweides aan de bibliotheek en in Leunen. Aan voorbijgangers wordt gevraagd om vreemde zaken te melden bij de politie of de stadsdiensten.

Met het warme weer vraagt de stad ook extra aandacht voor achtergelaten dieren in auto’s. Vorige week overleed nog een pup die achtergelaten werd in een wagen in de Nieuwstraat. Een huisdier achterlaten in een wagen is uit den boze. Dieren hebben sneller last van oververhitting waardoor de organen uitvallen. Een raampje laten open staan heeft geen zin want het is niet het gebrek aan zuurstof dat de dieren parten speelt, wel de hoge temperaturen.