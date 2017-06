Een man van 25 uit Schriek krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Hij verkrachtte twee jaar geleden een meisje van 12 uit Geel aan een bushalte in Westerlo. Hij leerde het meisje toen via facebook kennen. Ze hielden een tijd online contact en spraken af in Westerlo. Het meisje dacht om te wandelen, maar de jongeman had iets anders in gedachten. De beklaagde verschool zich tijdens het onderzoek achter autisme, waardoor hij moeilijk zijn grenzen kon bewaken. Ondanks het autisme tilt de rechtbank zwaar aan de verkrachting, omdat hij het meisje nadien ook nog bedreigde. Zijn straf van 15 maanden is voorwaardelijk als hij zich laat behandelen voor seksuele problematiek. Hij wordt ook voor 5 jaar uit zijn rechten ontzet. De rechter legt hem ook een schadevergoeding van 7.000 euro op: 5.000 euro voor het meisje en 2.000 euro voor haar moeder.