Brandfase Rood is afgekondigd in heel de provincie Antwerpen. Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden. Tijdens brandfase rood wordt toegang tot natuurgebieden afgeraden. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit groot materieel.

De Geelse burgemeester Vera Celis vaardigde een algemeen rook- en vuurverbod uit voor alle bos-, natuur- en heidegebieden in Geel. Het speelbos aan 't Engels kamp in Kievermont valt hieronder net zoals de Belse Bossen, Zammels Broek, Kalvarieberg, De Zegge, Houterveld, stadspark, Waaiburg, de Bogaard en Mosselgoren.

Het is verboden om vuur te maken, sigarettenpeuken op de grond gooien of te roken in deze gebieden. De kinderen mogen niet zonder begeleiding in het natuurgebied rondwandelen. De Geelse brandweer is extra waakzaam en de politie treedt streng op tegen iedereen die het verbod overtreedt.