De eerste herenploeg van de Geelse tafeltennisclub promoveert naar 2de nationale. De club eindigde eerste in de eindronde. Danny Gesquière, Kristof Leysens en Kristof Van Reusel hebben al jarenlange ervaring in de nationale reeksen. Voor de liefhebbers van tafeltennis is dit een uitgelezen kans om tafeltennis van nationaal niveau te bewonderen in Bel, de thuisbasis van de Geelse tafeltennisclub.