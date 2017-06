15 speelstraten zijn er aangevraagd in Geel. De kinderen krijgen vrijspel en moeten geen rekening houden met het verkeer en ze kunnen naar hartenlust spelen in hun straat. De speelstraten voldoen aan een aantal voorwaarden. Minstens 80% van de bewoners gaan akkoord met het afsluiten van de straat voor het verkeer. Het zijn straten waar de snelheid normaal gezien beperkt is tot 50 km per uur. Een overzicht van de speelstraten in juli en augustus vind je hier