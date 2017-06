Het stadsbestuur van Geel besliste om het gebruik van regen- en vijverwater door de eigen diensten te beperken. Enkel de recent aangeplante vaste begroeiing zal nog bewaterd worden met regen- of vijverwater. Ook de besproeiing van de stedelijke sportterreinen wordt verminderd. De fonteinen op de Markt blijven voorlopig werken omdat het gebruikte water circuleert. Als de droogte aanhoudt, bekijkt de stad of er bijkomende maatregelen nodig zijn. Sinds donderdag geldt een algemeen sproeiverbod voor recreatieve doeleinden over gans Vlaanderen. Dat houdt in dat het in heel Vlaanderen verboden wordt om de auto te wassen, het gras te sproeien of het zwembad te vullen. In de provincie Antwerpen blijft het gebruik van putwater en water uit vijvers voorlopig toegestaan.