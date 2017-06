Joris Hessels en Dominique Van Malder komen met hun televisieprogramma Radio Gaga deze zomer naar het Huis Perrekes in Oosterlo. Daar verblijven mensen met dementie. Het concept van Radio Gaga wijzigt ook dit derde seizoen niet. Beide heren strijken neer op plaatsen waar mensen samenzijn, samenkomen of samenwonen. In hun tot radiostudio omgebouwde caravan brengen ze live verslag uit en draaien verzoeknummers voor de gasten. Radio Gaga is te bekijken op Canvas.