De Hooibeekhoeve in Ten Aard start in november met de bouw van een nieuw educatief centrum. De boerderijbezoeken lopen nog tot 28 oktober. Nadien gaan de deuren van de Hooibeekhoeve tijdelijk toe. Het provinciaal proefbedrijf rond melkvee en voedergewassen krijgt jaarlijks 3500 bezoekers over de vloer. In de eerste plaatsen zijn dat boeren die zich willen informeren over nieuwigheden en landbouwstudenten voor praktijklessen. Maar ook gewone scholieren en groepen die een leerrijke uitstap willen maken. Om al deze bezoekers beter te ontvangen, bouwt de provincie een nieuw educatief centrum met twee leslokalen, twee vergaderzalen, een polyvalente ruimte en één educatieruimte. Enkel landbouwers kunnen tijdens de bouw onbeperkt de stallen blijven bezoeken, na voorafgaande afspraak.