"Ondanks het verbod om geen leidingwater meer te gebruiken om je auto te wassen, kun je nog altijd naar de carwash gaan om je auto te wassen", dat zegt Frank Maes, uitbater van At The Carwash in Winkelomheide. De professionele carwashes maken gebruik van gerecycleerd afvalwater en regenwater en zij zijn tijdens het verbod gewoon open.

"Er bestaat momenteel heel wat verwarring omdat heel wat klanten bellen, of we nog open mogen zijn. Het antwoord is: ja",vervolgt Frank Maes.

"Het grootste deel van ons afvalwater moeten we recycleren en wordt zuiver gemaakt door bacteriën", aldus Frank. Deze maatregel werd opgelegd door de Vlaamse overheid. "Het resultaat is water dat glashelder is, dat kan ik garanderen", volgens de uitbater van At The Carwash.