Tijdens de maand juli flitsen de agenten van de lokale politie in de Dokter Van de Perrestraat en op de Retieseweg in Geel, op de Oude Geelsebaan en op de Nieuwe Baan in Laakdal en op de Gestelsesteenweg en in Biezenhoed in Meerhout. Ook op andere plaatsen in de politiezone worden onaangekondigde snelheidscontroles gehouden.