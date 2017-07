Het OCMW in Geel laat een nieuwe parking aanleggen bij het sociaal Huis in de J.B. Stessensstraat. Deze parking moet de huidige personeels- en bezoekersplaatsen vervangen. Het is algemeen geweten dat er een zware parkeerdruk heerst in de J.B. Stessensstraat en de Gasthuisstraat. Momenteel zijn er voor de deur van het Sociaal Huis maar enkele gratis parkeerplaatsen voor bezoekers en dat zijn er veel te weinig. Bovendien worden die al te vaak ingepalmd door bezoekers van het ziekenhuis. Dat zegt OCMW voorzitter Griet Smaers. De nieuwe parking omvat vijf plaatsen voor bestuurders met een beperking en 64 andere plaatsen. Deze parking wordt ook met een slagboom afgesloten, maar de bezoekers van het Sociaal Huis en Wedbos kunnen tijdens de openingsuren gratis parkeren. Zij krijgen bij hun bezoek een ticket, waarmee ze gratis weer buiten kunnen rijden. Op die manier hoopt het OCMW misbruik door bezoekers van het St-Dimpnaziekenhuis te vermijden. De plannen voor de bouw van een eigen parkeertoren op de hospitaalsite zit voorlopig in de kast.