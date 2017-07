Een man uit Herentals krijgt 4 maanden cel met uitstel en een boete van 600 euro omdat hij een eigenares van een bekend café in Geel stalkte door ondermeer een gps-tracker onder haar auto te monteren. De beklaagde werd volgens zijn advocaat verliefd op de cafébazin, maar zij had er geen boodschap aan. Maar het slachtoffer kwam de man vanaf dan op de meest onmogelijke plaatsen toevallig tegen. De vrouw moest al eerder een dagelijkse stroom van sms'jes met puberale liefdesverklaringen ondergaan. De beklaagde lag in haar tuin op de loer met een nachtkijker. De zaak liep helemaal uit de hand toen de beklaagde rond het huis van de vrouw rondhing. Toen hij werd betrapt, vertrok hij razendsnel zijn auto. De vrouw ging hem achterna waarbij het tot een aanrijding kwam. De politie vond nadien de gps-tracker.