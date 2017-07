Er hangt een handelsoorlog in de lucht tussen Geel, Olen en Herentals. Donderdag besliste Olen om toch een wijziging toe te laten in de socio-economische vergunning van het Shopping Park Olen. Door die wijziging kan nu een schoenen- of kledingzaak zijn intrek nemen in een leegstaande winkelruimte van 940m². Herentals gaat al juridische stappen ondernemen tegen deze vergunningswijziging en ook Geel overweegt om de beslissing van Olen aan te vechten. Tot voor kort konden enkel winkels met een aanbod in onder meer vrije tijd, media of elektronica, decoratie, wonen en tuinartikelen vergund worden.

Volgens de burgemeester van Herentals Jan Bertels gaat deze beslissing in tegen de Vlaamse beleidslijnen voor detailhandel. Want die detailhandel hoort thuis in een stad. Ook de Geelse schepen van economie Pieter Verhesen geeft éénzelfde signaal.

De burgemeester van Olen Seppe Bouquillon zegt dat om een éénmalige wijziging van de socio-economische vergunning gaat. Een volgende aanvraag voor schoenen en kleding gaat Olen niet toestaan. Ook zijn er een aantal voorwaarden aan de beslissing gekoppeld. Het pand mag niet opgedeeld worden in kleinere winkels en het mogen geen winkels uit Herentals of Geel zijn, die hun intrek gaan nemen. Voorlopig is nog niet bekend welke zaken interesse hebben in de winkeloppervlakte en wanneer die zich dan eventueel vestigen.