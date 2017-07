http://www.plusproducties.be/v2/index.php/11-belevingsconcerten/82-eurovizie-met-geena-lisa-chelsy-en-andrea-croonenberghs Er was een tijd nog niet zo lang geleden waarin het Eurovisie Songfestival echt iets betekende in Vlaanderen. Families en vrienden kluisterden samen voor de buis. Grote melodieën, levende orkesten met echte muzikanten en gepassioneerde zangtalenten lieten een poëtisch stukje van Europa zien. Die tijd is voorbij, of niet helemaal? Nu is er Eurovizie: een ambiant belevingsconcert vol pakkende luisterliedjes uit de Eurovisie jaren 50, 60, 70 en 80 gespekt met zwart wit anekdotes en kleurige hysterische feiten. Andrea Croonenberghs, Chelsy en Geena Lisa brengen de grootste klassiekers terug tot leven samen met het Hallelujah combo met Peter Bauwens en Dario Yserbyt. werk van productiehuis PLUS www.plusproducties.be